Fiorentina-Milan, Pioli: “Brahim Díaz sarà assente”. Ecco il motivo

Brahim Díaz salterà Fiorentina-Milan, così come rivelato da Stefano Pioli in conferenza stampa a Milanello. Le parole del tecnico rossonero

Tegola in casa Milan alla vigilia della sfida dello stadio 'Franchi' contro la Fiorentina . Come rivelato dal tecnico rossonero, Stefano Pioli , nel corso della conferenza stampa andata in scena da poco nel centro sportivo di Milanello , il fantasista andaluso Brahim Díaz salterà il match di domani sera, alle ore 20:45 , valevole come noto per la 25^ giornata della Serie A 2022-2023 .

Il motivo? Una distorsione al ginocchio che ha messo, di fatto, fuori causa Brahim per la sfida contro i viola di Vincenzo Italiano. "È un lieve trauma distorsivo - ha poi precisato mister Pioli -; domani non ci sarà, ma faremo di tutto per recuperarlo per mercoledì contro il Tottenham". Il posto del numero 10 spagnolo, in Fiorentina-Milan, sarà preso da Charles De Ketelaere. Mercato Milan, che occasione in Spagna >>>