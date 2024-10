Fiorentina-Milan, Fonseca: “Morata giocherà. Pavlovic? Al momento…”

Fiorentina-Milan, 7^ giornata della Serie A 2024-25. Paulo Fonseca e i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato anche se non sarà una trasferta semplice per il Diavolo. Il Milan andrà senza tre giocatori: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek (LEGGI QUI). Solita conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore portoghese. Ecco il parere di Fonseca su Alvaro Morata e Pavlovic.