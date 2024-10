Milan, Fonseca: “Maignan è una delle guide dello spogliatoio”

Fiorentina-Milan , 7^ giornata della Serie A 2024-25 . Paulo Fonseca e i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato anche se non sarà una trasferta semplice per il Diavolo. Il Milan andrà senza tre giocatori: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek ( LEGGI QUI ). Solita conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore portoghese. Ecco il parere di Fonseca su Mike Maignan.

"Maignan dal primo giorno è sempre stato importante. Sta lavorando bene, sempre molto equilibrato. Una delle guide dello spogliatoio. Domani penso sarà difficile. Hanno qualità, buoni giocatori e marcano uomo a uomo. Questo cambio di modo di affrontare le squadre non è facile. Arriviamo da una partita in cui il gioco posizionale era importante e andiamo a fare una partita in cui altre cose sono importanti. Se non facciamo le cose bene avremo più difficoltà. Sono sicuro che sarà difficile".