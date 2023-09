Ex Milan, Saelemaekers: “Sarei potuto andare in Spagna, ma…”

Alexis Saelemaekers, nuovo giocatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa anche della possibilità di passare in Spagna

Alexis Saelemaekers è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Bologna . Ecco un estratto sulla possibilità di partire verso la Spagna (ci sono stati vari rumor sul Betis Siviglia n.d.r.) . Parole in conferenza stampa riportate da tuttobolognaweb.it ( QUI IL PEZZO COMPLETO ).

"Sono venuto qua perché ho avvertito grande fiducia da parte del mister e della società: era importante per me in questo momento di carriera. Dopo anni belli al Milan e con lo Scudetto vinto volevo più minuti in campo e credo che Bologna sia la scelta giusta. Spagna? Si c'era questa opportunità ma ho avvertito maggior fiducia a Bologna". LEGGI ANCHE: Milan Primavera, boom di baby talenti. Rosa e ambizioni