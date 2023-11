Ancelotti: “Ho qualcosa di speciale con il Milan, sono molto affezionato”

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. L'indomani i Blancos affronteranno il Napoli nella gara valevole per la 5^ giornata della fase a gironi di Champions League.

Tra le numerose domande dei giornalisti, Ancelotti ha menzionato anche il Milan in una risposta: "Sono molto affezionato al Milan, ma in tutte le squadre mi sono trovato bene. Non voglio mancare di rispetto a nessuno scegliendo la squadra preferita allenata. Ho qualcosa di speciale con il Milan, ho giocato lì, ne sono stato allenatore. Anche il Real Madrid perché è il club più importante al mondo".