Derby Milan-Inter, conferenza di Conceicao: data e orario | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani, martedì primo aprile 2025 alle 13.15, si terrà la conferenza stampa di mister Conceicao presso il Centro Sportivo di Milanello, in vista del match di Coppa Italia del Milan contro l'Inter, derby previsto per mercoledì 2 aprile 2025 al Meazza, alle ore 21:00. La squadra dovrà fare di tutto per vincere, visto che la partita è valida per la semifinale della competizione al momento unico obiettivo stagionale rimasto per il Milan.