Milan, Conceicao nella bufera. Calabria dice tutto. Mercato, nome nuovo

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 31 marzo 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è ripreso il campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e la squadra rossonera ha subito deluso contro il Napoli. Non solo, perché ci sono novità sul mercato e l'ex capitano si è esposto sull'addio. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.