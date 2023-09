Derby Inter-Milan, Pioli: “La dirigenza voleva stringersi intorno a noi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan, 4^ giornata della Serie A 2023-2024

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Inter-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo stadio di ' San Siro '. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come giustifica il record negativo nei Derby e sulla dirigenza nello spogliatoio: "Non devo giustificarlo, è un dato pesante e negativo. Volevamo cambiarlo oggi e non ci siamo riusciti. Dovremo farlo meglio perché sono stati più scaltri. La dirigenza voleva stringersi vicino a noi. Abbiamo perso un Derby 5-1, ma dobbiamo riprenderci subito". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>