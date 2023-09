Derby Inter-Milan, Pioli: “Troppi errori, ma non dobbiamo chiedere scusa”

Se serve chiedere scusa ai tifosi: "Non sono tanto d'accordo. Non abbiamo perso apposta. Non volevamo. Siamo dispiaciuti, non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Devi chiedere scusa se fai qualcosa di proposito".

Sui derby del passato: "Abbiamo perso 5 derby e ci dispiace, cercheremo di far meglio".

Cosa aveva preparato per contrastare gli inserimenti, solito problema: "Gli inserimenti delle loro mezzali andavano presi dai nostri mediani. Dipende dalle situazioni. A parte il primo gol, dove eravamo messi bene, gli altri sono stati tutti in ripartenza. Abbiamo commesso errori e le posizioni preventive dovevano essere migliori. Anche vero che se sei sotto e devi rimontare, se non porti giocatori sopra palla non crei".

Sui peggioramenti con l'Inter, senza imparare dagli errori, se è un gap di morale: "Siamo andati subito sotto, ma l'approccio era stata buona e anche la reazione. L'avevamo rimessa in piedi quasi perché dopo il 2-1 qualcuno pensava di poterla riprendere. Poi dopo il 3-1 è diventato pesante".

Come giustifica il record negativo nei Derby e sulla dirigenza nello spogliatoio: "Non devo giustificarlo, è un dato pesante e negativo. Volevamo cambiarlo oggi e non ci siamo riusciti. Dovremo farlo meglio perché sono stati più scaltri. La dirigenza voleva stringersi vicino a noi. Abbiamo perso un Derby 5-1, ma dobbiamo riprenderci subito".

Se è un sortilegio: "Non è sfortuna, abbiamo fatto troppi errori. Non si possono fare errori così contro l'Inter, però fino al 3-1 eravamo in campo bene".

