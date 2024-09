Tempo del primo derby della stagione: domani Inter e Milan si sfidano per la gara valida per 5^ giornata del campionato della Serie A 2024-25. Una partita fondamentale per la stagione rossonera. Paulo Fonseca, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha parlato di tanti temi molto interessanti. Ecco le sue parole sul suo futuro.