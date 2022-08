De Ketelaere: “La mia fidanzata deve finire gli studi, ci organizzeremo”

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa a Milanello. Ecco alcune dichiarazioni del belga, in particolare sugli hobby fuori dal campo e sul rapporto con la fidanzata: "Sono una persona tranquilla, che ama stare con la propria famiglia. Sono sportivo e tifoso di altri sport. La mia fidanzata è d'accordo con la scelta. Lei deve concludere gli studi, vedremo come ci organizzeremo". Idea dalla Serie A per il centrocampo, ma ci sono altri nomi: le ultime di mercato sul Milan