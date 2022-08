Milan, De Ketelaere: “Sono un calciatore offensivo. Spero di emulare Kakà” | LIVE NEWS

Sul Milan e se ha un soprannome: "Il mio nome viene pronunciato un po' all'inglese ma più alla francese, ma per me non è importante. Questa attenzione nei giovani talenti da parte del Milan per me ha avuto un ruolo importante. Ho visto come sono cresciuti bene i giovani calciatori e come il team si sia rinforzato dando spazio ai giovani. Per questo spero di avere un ruolo al Milan".