De Ketelaere: “Ammiro Cristiano Ronaldo, da Ibrahimovic imparerò tanto”

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa a Milanello. Ecco alcune dichiarazioni del belga, in particolare su Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic: "Fin da ragazzo ho sempre ammirato CR7. Dire se alla mia età essere al suo livello è presunzione, vengo dal campionato belga e sono giovane. Posso solo dire che farò del mio meglio. Sicuramente potrò imparare moltissimo da Ibrahimovic. Ha tanti anni di esperienza dal calcio europeo. Sono un giovane calciatore, averlo a fianco, anche in spogliatoio, sarà una grande emozione".