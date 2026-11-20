Verso Milan-Frosinone di domenica: giorno e orario della conferenza stampa di Ruben Amorim a Milanello, come seguirla live e i nodi su infortunati e Ramos
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Finita la sosta si torna in campo: dopo due settimane di "pausa", per il Milan torna finalmente tempo di campionato. I rossoneri scenderanno in campo domenica in occasione della dodicesima giornata della Serie A 2026-27.
Verso Milan-Frosinone: l'orario della conferenza stampa di Ruben AmorimI rossoneri ospiteranno a San Siro il Frosinone di Massimiliano Alvini, al momento al sesto posto in classifica a soli 4 punti dal Milan. La neopromossa dalla Serie B è la sorpresa più importante di questo inizio di campionato: il Frosinone gioca a calcio, cerca sempre di segnare e non ha paura di nessuno.
In vista della partita, Ruben Amorim parlerà domani a Milanello nella consueta conferenza stampa della vigilia: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 14.00. Potrete seguire su PianetaMilan il live testuale dell'evento curato dal nostro inviato Stefano Bressi.
I temi chiave della vigilia: infortunati, nazionali e il nodo RamosQuesti potrebbero essere i temi più importanti della conferenza stampa:
- Come sta la squadra in generale e a che punto è il recupero dei vari calciatori infortunati;
- Quali potrebbero essere le armi tattiche per dominare il gioco anche contro il Frosinone cercando di non lasciare tanti spazi in difesa;
- Come hanno recuperato Estupiñán e Pulisic che sono tornati tardi dalle partite con le nazionali;
- E, magari, come cercare al meglio Ramos che è rimasto a secco anche con il Portogallo.
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