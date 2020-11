Conferenza Milan-Fiorentina, Bonera in diretta | Serie A Live News

Serie A, Milan-Fiorentina: le parole della vigilia di Bonera

MILAN NEWS – A Milanello la conferenza stampa di Daniele Bonera, in vista di Milan-Fiorentina in diretta su DAZN domani alle 15.00. Ecco le parole del collaboratore tecnico rossonero, ancora in panchina nella gara di San Siro in sostituzione di Stefano Pioli.

Sul motore del Milan: “Il nostro augurio è quello di rimanere il più alto in possibile. Non deve mancare mai spirito di sacrificio e applicazione. Credo siano le cose più importanti per rimanere in alto”.

Su Romagnoli e Leao: “Alessio era a disposizione contro il Lille. Abbiamo fatto una scelta considerando le tante partite e il problema al polpaccio. E’ completamente recuperato. Leao ha fatto un controllo questa mattina ed è andato abbastanza bene. Valuteremo giorno giorno e faremo un ulteriore controllo la settimana prossima”.

Sull’esperienza che sta vivendo: “Sono in attesa del nostro allenatore. Spero ritorni presto. Credo di avere bisogno di ancora un po’ di pratica. I suoi consigli sono preziosi”.

Su Brahim Diaz: “Abbiamo fatto delle considerazioni rispetto alla gara di giovedì. Brahim è entrato bene e sappiamo quali sono le sue grandi qualità. Potrebbe partire dall’inizio”.

Su Rebic: “Credo che questo problema al gomito l’abbia condizionato e non sia ancora al 100%. Per il suo modo di giocare credo sia un po’ bloccato. Abbiamo fatto un po’ di considerazioni con lui. Sappiamo che quando starà al massimo della forma farà le sue solite prestazioni”.

Su Calhanoglu: “Credo che faccia parte di ogni giocatore avere alti e bassi. Vi assicuro però che il rapporto che ci dà in campo è prezioso, anche se magari a volte non è decisivo nei numeri”.

Su Tonali: “E’ lo stesso percorso di Bennacer dell’anno scorso. Devo dire che sta crescendo e giovedì è stato protagonista nel gol. Credo che abbia tutto a disposizione per migliorare giorno per giorno e faremo di tutto per farlo diventare un giocatore sempre più importante”.

Su Ibrahimovic: “Verrà valutato la settimana prossima. E’ di buon umore. Speriamo in un ritorno immediato, o comunque il prima possibile”.

Sui singoli: “Su Tonali e Hauge? Si sono inseriti bene, con grande dedizione del lavoro”.

Sulle certezze della squadra acquisite: “La partita con il Verona non è che se avesse cancellato le certezze. Arrivavamo da un periodo difficile e dunque avevamo bisogno di riposare. Quelli che sono rimasti a Milanello hanno lavorato bene, e quelli rientrati dalle nazionali altrettanto. Io credo che il nostro percorso vada giudicato giorno dopo giorno. I ragazzi sanno cosa fare per rimanere alto. Hanno la consapevolezza di essere forti”.

Sulla gara contro il Lille: “Abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo. Cerchiamo di trasmettere ai giocatori gli stessi concetti al di là dei singoli. Peccato per quel piccolo errore che ci è costato il parcheggio”.

Sulla partita di domani: “Una partita difficile, ma è sempre stata una partita affiscinante quella con la Fiorentina. Arriviamo in un bel momento di forma. La Viola ha attraversato un momento un po’ cosi, ma sappiamo il loro valore”

Ecco Daniele Bonera. Inizia la conferenza stampa a Milanello.

LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

La partita Milan-Fiorentina di domani, alle ore 15, a San Siro, sarà diretta da Rosario Abisso. Ecco tutta la squadra arbitrale.

Il Milan arriva a questa partita dopo il pareggio in Europa League contro il Lille. In campionato, invece, i rossoneri arrivano dalla bellissima vittoria del San Paolo contro il Napoli. La Fiorentina, con il nuovo tecnico Cesare Prandelli, ha perso in Serie A contro il Benevento, ma arriva dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese ai supplementari.

Pioli pensa a dei cambi per la sfida contro la Fiorentina. Eccoli.

