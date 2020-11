Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: novità in vista per Pioli | News

Milan Fiorentina formazioni: le possibili scelte di Pioli

MILAN NEWS – Dopo l’importante pareggio in casa del Lille in Europa League, il Milan si rituffa sul campionato. La squadra rossonera vuole mantenere il primo posto in classifica e confermare quanto di buono fatto nell’ultima gara di Serie A al San Paolo contro il Napoli.

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà qualche cambio rispetto all’ultima partita disputata. In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa Davide Calabria, Simon Kjaer e Theo Hernandez. Torna Alessio Romagnoli, che sembra aver smaltito completamente il problema al polpaccio dei giorni scorsi.

A centrocampo tornano i titolarissimi. Kessie e Bennacer partiranno dal primo minuto, con Sandro Tonali che si accomoderà nuovamente in panchina. Sulla trequarti, Calhanoglu al centro e Saelemaekers a sinistra, con il belga che ha smaltito il problema alla caviglia che gli ha fatto saltare la sfida contro il Lille. A sinistra, invece, dovrebbe spuntarla Brahim Diaz, entrato solamente nei minuti finali contro i francesi. Al centro dell’attacco Ante Rebic, complici ovviamente gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic e di Rafael Leao.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz ; Rebic. Allenatore: Daniele Bonera.

