Calciomercato Milan – Thauvin, si esce allo scoperto: ecco l’offerta | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: interesse per Thauvin

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è interessato a Florian Thauvin. A dirlo è lo stesso Paolo Maldini. Il direttore dell’area tecnica rossonera, in un’intervista rilasciata a Telefoot, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Thauvin è un giocatore che a giugno sarà a fine contratto, quindi dal punto di vista economico è interessante. È un giocatore di alto livello anche se, per l’età che ha, non è esattamente il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni. Ma quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto è quello formato da tanti giocatori giovani insieme a giocatori con un pochino di esperienza in più. Thauvin è sicuramente un profilo che va seguito”.

Il francese, come ha ricordato Maldini, si svincolerà a giugno. Ma già da febbraio, così come tutti i giocatori in scadenza di contratto, avrà la possibilità di accordarsi con un’altra squadra. Il profilo seguito dalla dirigenza rossonera è quello di un esterno offensivo, mancino naturale prevalentemente utilizzato a destra. In questo momento in quella zona ci sono Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo. Buoni giocatori, ma un rinforzo di spessore in quella zona ci sta. Thauvin, inoltre, può fare anche il trequartista, e dunque potrebbe prendere nella prossima stagione il posto di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto anche lui.

Nell’attuale stagione Thauvin ha segnato 3 gol in 9 partite. Può vantarsi di essere campione del mondo con la Francia nel 2018, anche se ha giocato solo tre minuti in tutto il torneo. Personaggio particolare il francese, per certi versi discusso, litigioso, imprevedibile. Al Velodrome gli hanno dedicato un murales. Telefoot comunque ha messo in evidenza l’offerta di Maldini e Massara: 3 milioni di euro a stagione per quattro anni. Insomma, il Milan prova a cogliere questa nuova opportunità di mercato. Un profilo low cost, non tra i più giovani, ma che sicuramente può regalare soddisfazioni. Maldini, inoltre ha ammesso l’interesse anche per un altro giocatore. VAI ALLA NOTIZIA>>>