Conceicao: “Ora dobbiamo pensare al quarto posto, il tempo non c’è più”

Torino-Milan , 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan deve dare tutto sul campo per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della coppa europea. Alla vigilia della sfida ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa.

Come sta la squadra: "Nel calcio, nel bene e nel male, bisogna ricominciare dopo ogni partita. Chiaro che è costato tanto, il giorno dopo siamo stati male. Ma ieri e oggi ho visto il gruppo concentrato. È costato a tutti, sapevamo di essere più forti. Avevamo preparato bene la partita, poi gli episodi e i dettagli hanno fatto la differenza. L'ho già detto: il calcio è semplice, bisogna far gol e non prenderli. Poi nella semplicità c'è la complessità, lavorando per renderlo semplice. Quando una squadra gioca a memoria, con uno o due tocchi, diventa semplice, ma prima c'è tanto lavoro per arrivarci. Cerchiamo di lavorare sui dettagli. Comincio a vedere un'evoluzione importante e l'ultima partita mi ha dato una risposta. Dobbiamo lavorare su questa evoluzione. Il tempo non c'è, per colpa nostra anche perché potevamo essere già agli ottavi. Ora dobbiamo pensare al quarto posto e alla Coppa Italia, visto che siamo in semifinale. Ho visto molto bene i ragazzi".