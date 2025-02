Conceicao: “Joao Felix è fondamentale, dobbiamo essere incisivi nelle ripartenze”

Torino-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan deve dare tutto sul campo per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della coppa europea. Alla vigilia della sfida ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa.