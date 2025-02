Conceicao: “A Torino sarà difficile, dobbiamo prendere in mano la partita”

Torino-Milan , 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan deve dare tutto sul campo per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della coppa europea. Alla vigilia della sfida ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa.

"Mi aspetto una partita difficile, intensa. Loro in tanti momenti in cui hanno la palla cercano di giocare in modo diretto. I giocatori davanti sono veloci, i centrocampisti come Ricci sono forti. Hanno intensità e possono mettere in difficoltà senza la stessa intensità. Ogni partita è difficile da loro, hanno voglia di risultati. Bisogna stare al massimo per aggressività, attenzione in ripartenza. Non ha molte vittorie nelle ultime 10, ma non perde neanche. Sarà difficile. Siamo noi che dobbiamo prendere la partita in mano".