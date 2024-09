Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi in modo particolare sul mancato trasferimento di Simone Scuffet al Milan. L'ex Udinese, infatti, era uno dei nomi in lista inizialmente per sostituire l'infortunato Marco Sportiello in rossonero. Alla fine, però, il ragazzo ha preferito fare il titolare piuttosto che il vice Mike Maignan. Ecco, dunque, le sue parole in merito.