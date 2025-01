Torino, Ricci si espone sul futuro: “Milan? Ora non ci penso, ma …”

Come non pensare a voci stile Milan e Man City? "Non ci penso, è un po' che gioco e ho imparato a conoscere l'ambiente. Quando le cose vanno bene arrivano gli accostamenti, mi era successo anche all'Empoli... Però devi rimanere con i piedi per terra, ci sono sempre chiacchiere sui giornali e sui social, una tira l'altra. Bisogna pensare a giocare, divertirci e migliorare giorno dopo giorno". LEGGI ANCHE: Milan, Abraham è impalpabile. Quanti limiti in attacco. Se Jovic è il migliore...>>>