Calciomercato Milan, retroscena su Ricci: tentativo invernale respinto dal Torino

Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi del mercato italiano. Come riportato da calciomercato.com, il giovane regista del Torino, già punto fermo della Nazionale azzurra, è destinato a diventare uno dei protagonisti assoluti della prossima estate di mercato. Tra i club interessati spicca in primis il Milan, guidato da Sergio Conceicao, che sembra essere in pole position per assicurarsi il giovane talento granata.