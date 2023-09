Cagliari-Milan, Pioli: “Contento di tutti, Adli soprattutto”

Sulla rosa a disposizione: "Sono molto contento di tutti per oggi. Adli soprattutto ha fatto delle ottime cose".

Come reputa questa vittoria: "L'avevamo preparato bene. Sapevamo che il Cagliari avrebbe atteso e sarebbe ripartito con le sponde di Petagna e la velocità di Luvumbo. L'abbiamo vinto perchè siamo stati una squadra".

Se ci sarà turn-over in vista di Lazio e Coppa: "Vedremo. Non ho ancora pensato alle prossime gare".

