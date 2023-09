Cagliari-Milan, oggi nessuna conferenza stampa di Pioli

Il Milan, dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona in casa, si prepara per un'altra trasferta. I rossoneri dovranno affrontare il Cagliari nella gara valevole per la sesta giornata della Serie A 2023-24. Al contrario di quanto accade praticamente in ogni pre-partita, Stefano Pioli non parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan. Il motivo è per i tanti impegni che i rossoneri hanno e dovranno affrontare nei prossimi giorni: il tecnico Pioli vorrà avere tutto il tempo a disposizione per preparare al meglio la gara di domani contro i sardi. LEGGI ANCHE: Milan, 40 giorni di fuoco. Ecco i punti chiave di Pioli