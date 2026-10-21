Alla vigilia della sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan Justin Kluivert, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto presentare la gara di domani. L'attaccante olandese, figlio dell'ex calciatore rossonero Patrick Kluivert, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo per la partita.

Milan, le parole di Kluivert

"Sarà una partita fantastica contro un'avversaria che sta facendo molto bene in questa stagione e che ha una grandissima storia. Quindi sì, sono sicuro che i tifosi stiano aspettando questo match con enorme trepidazione".

Il calciatore si aspetta una sfida di altissimo livello contro un avversario che, in campionato, sta collezionando risultati molto importanti. Il Milan infatti si trova al quarto posto dopo la vittoria contro l'Atalanta di pochi giorni fa:

Durante la conferenza, il calciatore olandese ha voluto parlare anche del rendimento della propria squadra in Premier League, dove stanno un po' arrancando mentre, in Europa, il loro percorso è più che positivo;

"Penso che siamo stati un po' sfortunati all'inizio della stagione: avevamo giocato buone partite, poi quella contro il Chelsea è stata una brutta prestazione per noi. La definirei un piccolo campanello d'allarme e dopo la nostra reazione è stata ottima. Vogliamo continuare su questa strada e ci sentiamo bene. Stiamo anche recuperando giocatori, compreso me, stiamo bene e questo darà sicuramente un'ulteriore spinta alla squadra".

Indubbiamente, il calciatore ha voluto parlare dei rossoneri, riferendo che il club italiano ha diversi giocatori in rosa che hanno disputato diverse partite in Premier League e che, di conseguenza conoscono il loro campionato e sanno di cosa è capace il Bournemouth:

"Hanno diversi giocatori che hanno disputato parecchie partite in Premier League, quindi conoscono il nostro campionato e sanno di cosa è capace il Bournemouth. Sta a noi dimostrarglielo di nuovo domani in campo, proponendo l'intensità con cui giochiamo solitamente in casa, se non addirittura superiore. Come ho detto, sarà una partita straordinaria, anche perché so che stanno andando molto bene in Serie A. Sarà senza dubbio una sfida fantastica".

Spazio, però, anche ad alcuni ricordi. Kluivert ha riferito di aver già incontrato il Milan ai tempi della Roma, rimarcando ancora il fatto della grande sfida di domani:

"Sì, ho giocato contro di loro e ho sempre saputo che si tratta di un club enorme con una grandissima storia, che ha sempre avuto grandissimi campioni e continua ad averne tuttora. Quindi per noi sarà una grande sfida, ma credo lo sarà decisamente anche per loro".

Il calciatore però ha voluto parlare anche dei due diversi percorsi della propria squadra tra campionato ed Europa League:

"Beh, sappiamo tutti che la Premier League è il livello più alto in assoluto al mondo, al 100%. L'impatto fisico della Premier è il migliore in circolazione. Però, come dicevo, abbiamo disputato ottime gare: se guardi per esempio l'inizio di stagione, in casa del Manchester City abbiamo tenuto fino all'ultimo, cedendo soltanto nel finale. E penso che le prime partite siano andate un po' tutte così. L'unica gara davvero sbagliata da parte nostra è stata quella con il Chelsea, ma la reazione avuta dopo è stata ottima e ripartiamo proprio da lì".

Tra i temi principali però, c'è anche la condizione fisica dello stesso calciatore, reduce da lungo periodo molto complicato a causa di un infortunio. L'attaccante olandese ha voluto raccontare le difficoltà affrontate durante la propria riabilitazione, spiegando di aver lavorato molto duramente per tornare il prima possibile:

"Assolutamente, al 100%! Sono davvero felice di essere tornato in forma. Ho già messo minuti nelle gambe nelle ultime due partite e adesso mi sento benissimo. Queste sono le gare che tutti vogliono giocare e in cui vuoi dimostrare quanto vali. Come dicevo, affrontiamo il Milan e subito dopo il Manchester United: sono le partite che ami, quelle che sogni fin da bambino e per le quali non hai nemmeno bisogno di stimoli particolari o motivazioni extra. Prima di tutto l'infortunio che ho subito l'anno scorso è stato devastante, ovviamente, perché la stagione precedente era stata straordinaria per me e avrei voluto dare continuità a quel rendimento. Subire un infortunio a lungo termine è sempre durissimo per qualsiasi giocatore, ma sono felice di aver lavorato duro in quel periodo. Sono riuscito a recuperare in tempo per i Mondiali, cosa che in realtà sembrava impossibile, ma ho faticato davvero tantissimo per farcela. Non ho giocato molto, ma ero lì, mi allenavo bene, mi sentivo bene e questo mi ha dato una grande mano anche per l'inizio di questa stagione. Poi purtroppo c'è stato quell'altro piccolo infortunio, ma come dicevo, ho lavorato sodo, sono rientrato in fretta e ora mi sento bene. Ho già messo minuti preziosi nelle gambe, mi sto allenando duramente e sento di essere pronto . Sono pronto a partire dall'inizio, questo è poco ma sicuro. Alla fine la decisione spetta sempre all'allenatore, ovviamente; l'unica cosa che noi possiamo fare è allenarci al massimo per dimostrare di essere in grado di giocare più minuti, e poi il mister sceglierà gli undici titolari".