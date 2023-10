Borussia Dortmund-Milan, Terzic: “Pareggio immeritato: potevamo vincere”

Se ha parlato con i giocatori e se ci sono infortuni: "No, solo botte".

Come valuta il girone: "Sicuramente non ci saremmo mai immaginati di avere un solo punto in due partite, però ci sono ancora quattro partite. In questo girone è tutto possibile. Potremmo gestire meglio la partita. Il Milan ha pareggiato con il Newcastle, che oggi ha vinto. Ci sarà un testa a testa fino alla fine. Lotteremo al massimo".

Cosa si può fare meglio: "Penso sia importante che prima di una partita siamo consapevoli di quali spazi occupare. Dopo 6' potevamo andare in porta, abbiamo avuto tante occasioni... I dettagli sono l'importante e ci lavoriamo ogni giorno. Cerchiamo di capire chi è responsabile di una certa area. Parliamo di chi deve tirare, chi deve ricevere. Analizziamo tutto. Se oggi fossimo andati in vantaggio sarebbe stato gestito tutto in modo più leggero. Non ci manca tanto, siamo pronti per far meglio". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

