Thiago Motta , tecnico del Bologna , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, facendo il punto su infortunati e recuperati, che potrebbero esserci o meno anche contro il Milan per la prima di campionato. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Thiago Motta

Su Orsolini: “Averlo in tempi brevi? Vedremo, oggi era in gruppo. Speriamo possa mettere su allenamenti e che possa essere di contributo alla squadra, ma domani non ci sarà”.