Bologna, Thiago Motta: “Pronti per competere al massimo con il Milan”

Le parole di Thiago Motta in vista di Bologna-Milan

"Abbiamo individuato 4/5 nomi che devono ancora arrivare, ripeto oggi abbiamo il Milan, una grande squadra che si è rinforzata tantissimo e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione. Il nostro presente è così, inizia la competizione non abbiamo tempo per pensare ad altro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno. Noi siamo pronti per affrontare e competere al massimo con il Milan. L'idea e la filosofia è la stessa, i giocatori che arriveranno sarà per aumentare il livello e la concorrenza tra loro, per migliorarsi e crescere".