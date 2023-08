Milan, Pioli: “Calendario? Il nostro è un po’ difficile”

Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna. Le sue parole sul calendario di Serie A

Siamo alla vigilia della prima partita stagionale del Milan . I rossoneri giocheranno domani a Bologna , contro la squadra di Thiago Motta. Stefano Pioli , allenatore dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa di molti argomenti ( QUI LE PAROLE INTEGRALI ). Il tecnico del Diavolo ha detto la sua anche sul calendario del Milan. Ecco un estratto.

"Il calendario degli altri non mi importa, il nostro per gli avversari che incontreremo è un po' difficile. Anche per questo abbiamo rinforzato la rosa. Il calendario è questo e lo affronteremo al meglio".