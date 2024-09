Milan, Fonseca: “Sono fiducioso. La Champions League non è la Serie A”

Sullo stato d'animo della squadra: "Io sono sempre fiducioso. Questa è una partita diversa, è vero che abbiamo fatto bene in campionato, ma la Serie A è molto diversa dalla Champions. Quando si parla delle squadre italiane in Europa le parole sono sempre le stesse: brave a difendersi, brave in contropiede. Io vorrei una squadra diversa, anche quando si parla del Milan. Domani difenderemo, perché giocheremo contro una squadra molto forte, ma quando avremo la palla vogliamo giocare. Sono molto contento di ciò che abbiamo fatto in campionato, ma sono anche curioso del comportamento della squadra".