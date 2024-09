Conferenza Leverkusen-Milan, Fonseca: “Non faremo una partita difensiva” | LIVE News

Se ha preso spunto dalla partita dell'Atalanta in finale di Europa League: "Si, ho guardato la partita che fece l'Atalanta. Questo dimostra quanto sia difficile la Serie A. Il Bayer ebbe difficoltà nel difendere uomo contro uomo. Cambiare la squadra per difendere in modo diverso è sempre difficile. Noi non siamo come l'Atalanta. Non siamo una squadra da uomo a uomo a tutto campo. Siamo una squadra diversa. Noi non difendiamo in quel modo e non possiamo cambiare per giocare una sola partita".