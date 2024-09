Milan, Fonseca: “In difesa la squadra è cresciuta. Cerchiamo continuità”

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha presentato la sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen

Intervenuto alla consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen , Paulo Fonseca , tecnico del Milan , ha presentato la sfida alla squadra tedesca. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sul Bayer Leverkusen e la difesa rossonera: "Non penso di cambiare qualcosa, dobbiamo trovare continuità. Sappiamo che sarà una partita diversa, simile a quella contro il Liverpool. Difensivamente la squadra è cresciuta, sarà un buon test per capire la nostra tenuta difensiva. Per vincere contro una squadra così forte dobbiamo fare una partita perfetta dietro".