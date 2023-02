Atalanta, Gasperini: “Giocare contro il Milan è una grande motivazione”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida tra Milan e Atalanta , in programma domenica 26 febbraio alle ore 20:45, Gian Piero Gasperini ha parlato dei rossoneri, sostenendo come siano pur sempre un avversario complicato da affrontare essendo i campioni d'Italia in carica. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Gian Piero Gasperini in vista di Milan-Atalanta

"Giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare. I blackout? Se prendi gol dopo quattro minuti ce ne sono 86 per recuperare, non ci siamo riusciti ma se vai a vedere i numeri sono tutti a nostro favore".