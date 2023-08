Angelozzi (ds Frosinone): “Brescianini sta crescendo tanto, presto vedrete”

Le parole di Guido Angelozzi su Marco Brescianini

"Avevo già cercato personalmente Marco tre anni fa ma poi non se ne fece nulla. L'anno successivo l'avrei voluto ma alla fine firmò per il Monza mentre lo scorso anno l'ho cercato meno. In questa sessione di mercato ho chiesto informazioni ad un amico relativamente ai suoi miglioramenti. Sta facendo un importante percorso di crescita e presto lo vedrete".