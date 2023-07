Real Madrid-Milan 3-2, Pioli: “Ho visto cose interessanti. Sui nuovi …”

“Dopo 10 giorni ho visto cose interessanti - ha evidenziato Pioli in conferenza stampa al termine di Real Madrid-Milan 3-2 -, ad esempio come abbiamo cercato di muovere la palla, la personalità. Che cosa cambierà dallo scorso anno? Occupiamo posizioni diverse ma i principi di gioco sono gli stessi”.

Inevitabile parlare dei singoli: “Romero è entrato molto bene, non solo per il gol. Jan-Carlo Simić ha saputo solo stamattina che avrebbe giocato. Sta lavorando molto bene”. Quindi, due parole sull'ultimo acquisto, Noah Okafor: “È un attaccante che può giocare in più ruoli, è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. Ha colpi, velocità, uno contro uno, per me può fare la punta o l’esterno sinistro. Un giudizio vero però lo darò solo quando lo allenerò”.