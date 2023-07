Juventus-Milan, Allegri: “Chiesa si è presentato bene. Weah, che impatto”

Juventus-Milan, le dichiarazioni di Allegri in conferenza

Allegri, quindi, al termine di Juventus-Milan ha parlato di Federico Chiesa e Timothy Weah. Ecco la sua impressione sull'azzurro. "Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto all’anno scorso ma era normale. Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, sono contento per come si è presentato, per lo spirito e per la voglia che ha di fare un’annata importante".