Sugli obiettivi: "Ci sono sempre obbiettivi da raggiungere, anche se siamo salvi. Già a Marbella tra di noi si parlava di puntare ancora più in alto, la prossima stagione per noi è già cominciata; vogliamo volare più alto possibile. A Parma, come a Monza e a Lecce, sarà difficilissimo, loro si giocano ancora tantissimo e vorranno vincere la partita a tutti i costi. Abbiamo sofferto le prime tredici partite, nelle ultime ventuno abbiamo fatto trentadue punti, che sono tantissimi per un club come il nostro che torna in Serie A. Come ho già detto, per me ci sono due campionati diversi, quelle delle prime nove e delle undici restanti. Il prossimo passo che dobbiamo fare è gigantesco, per accorciare il gap con queste squadre bisogna fare un lavoro incredibile. Ci sono tanti fattori che incidono, certamente nel futuro vorremmo lottare per quelle zone di classifica".