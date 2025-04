Sul perché non dice che resterà al Como al 100%: "Perché non è finita la stagione, perché mi devo sedere con il club per capire se la crescita è stata in linea con le aspettative. E dobbiamo sapere tutti insieme dove vogliamo andare. Quest’anno la salvezza era la prima cosa. Poi tutto può cambiare, se l’esigenza della società è andare tra le prime 10 o in Europa. Finiamo la stagione e poi scopriremo le carte, confrontandoci con serenità. Se Como pensa che sono la persona giusta, se la crescita è giusta. Voglio sapere tutto, ovviamente qua sto benissimo e sarei contento di continuare. Normale, se si fa bene le offerte arrivano. Io sono molto coinvolto in questo progetto, ovviamente non dipende solo da me".