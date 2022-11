Albania, Reja: “Broja talentuoso, Tonali straordinario a Brescia”

Tra le tante amichevoli in programma in questi giorni che precedono l'inizio dei Mondiali di Qatar 2022, spicca senza dubbio l'incontro tra Albania e Italia; la sfida in programma questa sera sarà l'occasione di incontrare nuovamente il calcio italiano per Edy Reja. Il commissario tecnico delle Aquile, infatti, è nato a Gorizia e ha allenato in Serie A per tanti anni, guidando tra le altre anche Lazio, Napoli e Atalanta.