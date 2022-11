Calciomercato Milan – Gli occhi del Diavolo sul Neymar norvegese

Il Milan, per il calciomercato del futuro, sta seguendo un giocatore definito 'il Neymar di Norvegia'. Il Diavolo arriverà prima degli altri?

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Milan, per il calciomercato del prossimo futuro, pensa al Neymar di Norvegia. Di chi stiamo parlando? Di un talento puro, che ama partire da sinistra, così come il fenomeno brasiliano che milita nel PSG.

Calciomercato Milan, arriva il nuovo Neymar? Il punto — Alla sua età, però, per 'O Ney' era già partita un'asta milionaria che fece sorridere, alla fine, il cassiere del Santos. Per quanto concerne, invece, Antonio Nusa, classe 2005, esterno offensivo del Bruges, siamo ancora nella fase di scoperta e di crescita. Questa, pertanto, può essere una bella notizia per le squadre italiane, Diavolo in testa.

Si può anticipare la concorrenza, per la 'rosea'. Sempre ammessi che si sia determinati a farlo. L'ostacolo per mettere le mani sul cartellino di Nusa? Il suo club di appartenenza. Il Bruges - il Milan lo sa per via della trattativa estenuante per Charles De Ketelaere - è un osso duro quando si tratta di dover negoziare la cessione di un suo gioiello.

E poi i belgi, in questo momento, non vorrebbero venderlo. Il piano del club nerazzurro è di vendere Noa Lang a gennaio, affidando, così, la fascia sinistra al Neymar di Norvegia. Il quale, va detto, ha fatto già vedere di cosa è capace in questa edizione della Champions League, andando in gol nella fase a gironi contro il Porto.

In futuro Nusa potrebbe diventare inaccessibile per le squadre di Serie A. Meglio muoversi prima. Per 'La Gazzetta dello Sport' al giocatore, dunque, potrebbe pensare proprio il Milan. Soprattutto come 'paracadute' nel momento in cui, la prossima estate, dovessero separarsi le strade con Rafael Leao. Milan, una bella sorpresa per Cardinale: ecco cosa ha ricevuto >>>