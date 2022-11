Milan, una bella sorpresa per Cardinale: ecco cosa ha ricevuto

Nonostante i continui movimenti ai vertici della società, il Milan non sembra averne risentito, almeno a livello di risultati. Il Diavolo è rimasto al top in Serie A e ha superato la fase a gironi di Champions League, dimostrando come anche il cambio di proprietà non abbia minimamente influito sui giocatori. Senza dubbio la vicinanza che ha sempre manifestato il fondatore di RedBird all'ambiente rossonero ha contribuito alla resa della squadra.