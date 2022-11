Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ecco l’ultima offerta di Maldini

Rafael Leao tratta il rinnovo del suo contratto con il Milan. Il club rossonero ha intenzione di fargli una proposta da top player. Il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha trattato il tema del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, partendo da un assunto. Ovvero che le dichiarazioni rilasciate ieri dal papà Antonio a 'Record', che di fatto lasciano tutto aperto in merito al futuro del figlio, non abbiano sorpreso il club di Via Aldo Rossi.

Rinnovo Leao, ecco la proposta che intende fargli il Milan — Da mesi, infatti, il Milan sa che la situazione del rinnovo del contratto di Leao è difficile da risolvere. Ma non impossibile. Difficile non tanto per la volontà del calciatore - che non ha mai dato segnali reali di voler lasciare il Milan e la città di Milano - bensì per il contesto economico 'extra-campo' che grava come una spada di Damocle sulla testa dell'attaccante della formazione di Stefano Pioli.

Vale a dire la maxi-multa da versare allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto avvenuta nell'estate 2018. I Tribunali portoghesi hanno dato ragione al club biancoverde che, pertanto, dovrà ricevere circa 19 milioni di euro. Di questi, 9 sono a carico del giocatore e l'altra metà del Lille, società che usufruì di Leao a costo zero. Nessun Tribunale, infatti, ha finora esentato il club transalpino dal pagare la sua quota di multa.

I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero voluto dirimere la questione del rinnovo del contratto di Leao con il Milan prima dei Mondiali. La scarsa chiarezza, però, su chi fosse legittimamente autorizzato a portare avanti i negoziati sul fronte del giocatore, inevitabilmente, ha allungato i tempi. Ad oggi, ci si interfaccerà con Ted Dimvula, l'avvocato francese scelto dal papà Antonio per curare gli interessi del numero 17 del Milan.

Ma Jorge Mendes (ex procuratore?) continua ancora ad esercitare una certa influenza su Leao. Nelle prossime settimane, comunque, ha rivelato 'Tuttosport', la trattativa andrà avanti e da Via Aldo Rossi arriverà anche una nuova offerta per il giocatore. Un contratto fino al 30 giugno 2027 da 7 milioni di euro, bonus inclusi. Se si arriverà ad un accordo per il nuovo matrimonio, bene. In caso contrario, nell'estate 2023 Leao finirà sul mercato, ceduto dal Diavolo al miglior offerente.

Nonostante, infatti, tra qualche mese manchi soltanto un anno alla scadenza naturale del contratto di Leao con il Milan, in società sono convinti di poterlo vendere ad oltre 100 milioni di euro. Un budget utilissimo, eventualmente, per fare operazioni in entrata e che si andrebbe a sommare con quello che verrà quantificato da Maldini con il fondo RedBird e Gerry Cardinale per la campagna acquisti estiva 2023. Milan, una bella sorpresa per Cardinale: ecco cosa ha ricevuto >>>