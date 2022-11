Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, il papà pensa di andare a scadenza

Rafael Leao arriverà al rinnovo del contratto con il Milan? Per 'Tuttosport' l'idea che sembra stuzzicare papà Antonio sarebbe un'altra ...

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della possibilità del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, spiegando come, però, al contrario di quanto affermato, per esempio, su 'La Gazzetta dello Sport' (LEGGI QUI I DETTAGLI), le parole rilasciate ieri dal papà di Leao, Antonio, spaventino il club rossonero sulla questione.

Rinnovo Leao, il papà Antonio spaventa il Milan? — Un mese fa, il 17 ottobre, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara cenavano con Antonio Leao in occasione di un evento in cui fu premiato lo stesso Rafa; il giorno successivo, a 'Casa Milan', si presentò Ted Dimvula, l'avvocato francese che detiene legalmente la procura dell'attaccante lusitano. Un incontro interlocutorio che non ha portato poi a grandi passi in avanti.

E ieri, ha sostenuto il quotidiano torinese, sono arrivate, dal Portogallo, le rumorose dichiarazioni di Antonio Leao che ha dato un colpo al cerchio (il rinnovo con il Milan) e uno alla botte (tirando in ballo i club interessati al figlio), creando, però, un po' di allarme all'interno del mondo rossonero. Forse più tra i tifosi che in dirigenza, giacché sia Maldini sia Massara sono consapevoli della difficoltà dei negoziati.

Antonio Leao ha fatto presente come si lavori con il Milan sul rinnovo del contratto del numero 17. E come ci sia tempo fino al 2024. Ma, al contempo, non ha chiuso le porte alle squadre top in Europa che corteggiano il figlio, come Chelsea, Barcellona e Real Madrid. Pensando, dunque, anche alla possibilità di andare via a scadenza. I 'Blues', che stanno definendo l'acquisto di Christopher Nkunku dal RB Lipsia, potrebbero però partire in seconda fila.

Il Barça, come noto, ha problemi economici e i 'Blancos', in quel ruolo, hanno già Vinícius Júnior. Piuttosto, secondo 'Tuttosport', bisognerà stare attenti al PSG, in caso di addio di Kylian Mbappé ed al Manchester City. Il manager Pep Guardiola, infatti, è un grande estimatore di Rafael Leao. Milan, indiscrezione di mercato: "Vuole i rossoneri!". Le ultime news >>>