Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, il papà sorride al Diavolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan alla luce dell'intervista rilasciata dal papà Antonio a 'Record'. Per la 'rosea', le parole del padre di Leao al popolare quotidiano sportivo lusitano sono da interpretare come una bella notizia per il popolo rossonero.

Paolo Maldini, qualche mese fa, aveva detto a 'La Gazzetta dello Sport' come Leao fosse grato al Milan e come avesse capito che per fare un percorso positivo nella sua carriera negli anni a venire, sarebbe dovuto restare in rossonero. Le parole di Leao senior, ad oggi, sembrano ricalcarne la sosta. «Rafael adora stare in Italia - ha infatti aggiunto a 'Record' -. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente ... perché è il migliore».