Champions League, Opta pronostica il percorso del Milan: ecco il risultato

Siamo solo ad ottobre ma è già tempo di pronostici. Il Milan viaggia spedito in campionato, conquistando la prima posizione in classifica, ma arranca in Champions League con solo due punti nei primi due match. I rossoneri di Stefano Pioli, che meritavano certamente qualcosa in più viste le prestazioni messe in campo, si ritrovano dunque a dover giocarsi le proprie chance nel girone più difficile della competizione.