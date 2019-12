Cassano: “Gattuso ha fatto una stagione super con giocatori normali”

ULTIME MILAN – Torna a parlare di Milan, l’ex attaccante Antonio Cassano. Il barese ha vestito la maglia rossonera per un anno e mezzo, dal gennaio 2011 a giugno 2012. È stato compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic nella sua prima esperienza rossonero e, infatti, ne ha parlato. Ai microfoni di Sky, però, ha affrontato anche il tema legato a un altro suo ex compagno: Gennaro Gattuso, ora allenatore del Napoli, che ha lasciato i rossoneri al termine della scorsa stagione. Ecco il pensiero di Cassano: “Il Milan ha sbagliato a lasciarlo andare via. A 5 minuti dalla fine era in Champions, poi il gol di Nainggolan l’ha fatto arrivare quinto. Con giocatori normali ha fatto una stagione straordinaria. Aveva ragione lui”. Intanto Suso potrebbe essere ceduto… Continua a leggere >>>

