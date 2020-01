Capello: “Paqueta trovi una posizione più consona alle sue caratteristiche”

NEWS MILAN – Fabio Capello, ex allenatore di Milan (1991-1996 e, successivamente, stagione 1997-1998) e Juventus (2004-2006), ha parlato, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, del centrocampista brasiliano Lucas Paqueta e dell’esterno offensivo italiano Federico Bernardeschi.

I due, Paqueta e Bernardeschi, sono infatti al centro di ‘rumors‘ di calciomercato che vorrebbero il primo a Torino, alla corte di Maurizio Sarri, ed il secondo a Milano, per rinforzare il settore esterni di Stefano Pioli. Ecco cosa pensa Capello dei due calciatori.

“Paqueta è un calciatore che apprezzavo molto appena arrivato in Italia. Ha visione di gioco e grande qualità, anche se ogni tanto fa il giocherellone. Deve trovare una posizione più consona alle sue caratteristiche. Bernardeschi? Può fare solo l’esterno. In quella posizione diventa pericoloso. Ha piede e sa tirare in porta”.

