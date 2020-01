Ex Milan – Panchina Manchester United: Allegri è in pole

ULTIME MILAN – Potrebbe tornare in panchina Massimiliano Allegri. Secondo il tabloid inglese “Daily Mail”, infatti, l’ex tecnico della Juventus starebbe osservando con particolare attenzione gli sviluppi sulla panchina del Manchester United.

La situazione in casa Ole Solskjaer è tutt’altro che rosea. Se in campo in risultati non arrivano, la situazione infermeria non fa stare tranquilli: Harry Maguire, Scott McTominay e Paul Pogba sono fermi ai box, tre giocatori di un certo spessore e la cui mancanza si sta facendo sentire sul rettangolo verde.

I “Red Devils”infatti, hanno vinto solo due delle ultime sei partite. Numeri che hanno inevitabilmente messo sotto pressione il tecnico norvegese, visti anche gli ultimi due ko: in Premier League, all’Emirates Stadium, Mikel Arteta e il suo Arsenal si sono imposti per 2-0. In Coppa di Lega invece, nel derby contro il Manchester City di Josep Guardiola, i “Citizens” hanno superato 3-1 lo United.

Ecco quindi che la panchina scotta e Allegri monitora il tutto. Per lui si era parlato anche della possibilità Arsenal per il dopo Unai Emery, ma poi tutto è tramontato e i Gunners hanno scelto Arteta. Dopo i cinque anni alla guida dei bianconeri, il tecnico livornese ha deciso di prendersi un anno sabbatico e, come più volte ribadito da lui stesso, sarebbe pronto a intraprendere una nuova avventura a partire dall’inizio della prossima stagione.

Il Manchester United è attualmente quinto in Premier League, a cinque punti di distanza dal Chelsea. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, Allegri sarebbe pronto a tornare in sella per una nuova sfida. Come alternativa al tecnico ex Milan, la dirigenza inglese avrebbe scelto Mauricio Pochettino.

