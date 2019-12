Ex Milan, Allegri: “In Italia troppa tattica, tutte cavolate”

NEWS MILAN – “Trascorro la maggior parte del mio tempo libero leggendo libri, prevalentemente thriller. Guardo tante partite di calcio in tv. Molte più di quando alleno”. Massimiliano Allegri torna a parlare e lo fa in occasione di un’intervista realizzata dal ‘New York Times‘.

L’ex allenatore di Juventus e Milan ha toccato diversi temi, calcistici e no. Quando gli è stato chiesto se sta trascorrendo un anno sabbatico, studiando gli avversari, lui risponde: “Ora mi godo la vita in famiglia e con gli amici”.

Allegri dice poi di essere cresciuto dentro l’ippodromo di Livorno, dove lo portava il nonno: “Federico Tesio, uno dei più grandi allenatori della storia, spiegava che puoi capire come correrà un cavallo da come muove le gambe al mattino. Stessa cosa con i calciatori: per vedere se un giocatore è in forma bisogna guardargli le gambe alla mattina in allenamento, come i cavalli. Ai miei assistenti dico di guardare come muovono le gambe, non il computer”.

Racconta che alla celebre scuola per allenatori di Coverciano ci si concentra troppo sugli schemi e i sistemi e “si dà meno importanza a come comunicare con i giocatori e sulla percezione della partita: le sensazioni sono le cose più importanti”.

Allegri che poi rincara la dose: “In Italia si parla solo di tattica, di schemi, sono tutte cavolate. Il calcio è arte e gli artisti sono i giocatori di livello mondiale. Non devi insegnare loro nulla, basta ammirarli. Tutto ciò che devi fare è metterli nelle migliori condizioni per fare bene. L’allenatore deve mettere gli “altri” giocatori in una posizione ideale per portare la palla a campioni come Ronaldo, Dybala, Seedorf, Ronaldinho o Pirlo, poi una volta che hanno la palla decidono loro cosa farne, qual è la decisione migliore.

Allegri legge, guarda le partite e studia, pronto a tornare in pista a giugno, pronto a tornare a vincere. Alla festa dei 120 anni del Milan c’era anche Allegri: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android